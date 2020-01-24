Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00’te özel uçakla İzmir'e gidecek.