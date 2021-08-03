Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.