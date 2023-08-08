Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.08.2023 - 22:42 Güncelleme: 08.08.2023 - 22:42 facebook

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