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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:42
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        Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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        Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 12.00’de özel uçakla Azerbaycan’ın Bakü kentine gidecek. Beşiktaş, maç öncesi son çalışmasını müsabakanın oynanacağı statta TSİ 19.30’da yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi TSİ 19.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

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