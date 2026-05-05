Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Konyaspor maçı canlı izle: Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş- Konyaspor maçı canlı izle bilgisi: Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka sebebiyle, Beşiktaş- Konyaspor mücadelesinin saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf, adını finale yazdıracak. Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan maçları siyah-beyazlılar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş- Konyaspor maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş - Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş ve Konyaspor Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da bu eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 11 kez kaldırırken, Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçerek ilk kez kupaya uzanmıştı. Mücadele için bekleyiş sürerken, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Beşiktaş- Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

        2

        BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş- Konyaspor maçı 5 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI İZLE

        Beşiktaş ile Konyaspor maçı nedeniyle, "Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Beşiktaş - Konyaspor maçını ATV üzerinden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

        5

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

        Öte yandan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

        6

        KUPADA 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak.

        İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.

        Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.

        Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.

        7

        KUPA BAŞARILARI

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.

        Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.

        Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.

        8

        MUHTEMEL 11'LER;

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri: Bahçeli'den 'Öcalan'a statü meselesi' çıkışı, Trump İran Savaşı için tarih verdi, İzzet Yıldızhan tahliye edildi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAHÇELİ: ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ELE ALINMALIMHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı." diyen Bahçeli, "Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgü...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması