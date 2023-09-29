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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:49
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        Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Beşiktaş, Süper Lig´de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; aktivasyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 13.00´te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00´de Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel bir uçakla Konya´ya giderek kampa girecek.

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