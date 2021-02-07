Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarına tırmanmaya başlayan Konyaspor, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Konyaspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar



Konyaspor : Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets.