Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, belediyelerin ve bankaların spor kulüpleri kurma yerine mevcut köklü kulüpleri ve sporu desteklemeleri gerektiğini düşündüğünü belirtti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den belediye ve bankalara çağrı
AA

Çebi, Beşiktaş dergisinin temmuz sayısında yer alan yazısında, "Spor branşlarında belediyelerin ve bankaların kendi spor kulüplerini kurmaları yerine mevcut köklü spor kulüplerini ve sporu desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ezeli rakiplerimiz ve ebedi dostlarımız Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi kadın futbol ve hentbol şubelerini açmaya davet ediyorum. Ülkemizin köklü spor kulüplerinin desteklenmesinin ülkemizin geleceği adına öneminin tekrar altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın voleybolunda yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır yaşanan yönetimsel hatalar ve popülist tutumlar nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz doğuran etmenleri ortadan kaldırdık. Tüm branşlarımızda olduğu gibi yeniden yapılanma sürecini kadın voleybol şubemizde başlattık. Takımımızın yeniden hak ettiği yere gelmesi için çalışan şube yöneticimiz Semih Çıtak'a da başarılar dilerim."

Güreş, boks ve cimnastik şubelerini Vodafone Park'a taşıdıklarını belirten Çebi, "Sporcularımız ve antrenörlerimiz, sporun ve bilimin gerektirdiği modern tesislere kavuştu. Onların bu tesislerde sağlıklı bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli tüm altyapıyı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi ayrıca, siyah-beyazlı taraftarları "Bırakmam Seni" kampanyasına katılmaya davet etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da
FUTBOL Balotelli resmen Adana Demirspor'da
Ghezzal'den kafa karıştıran paylaşım!
FUTBOL Ghezzal'den kafa karıştıran paylaşım!
Son dakika! Galatasaray'da KAP günü!
FUTBOL Galatasaray'da KAP günü!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Adım adım Teixeira!
İMZA ŞOV BAŞLIYOR! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!
FUTBOL İmza şov başlıyor!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri: Mesut Özil devreye girdi - 3 YILDIZ İSİM
FUTBOL Transferi Mesut bitirecek!
TRT1 Euro 2020 yarı finali canlı izleyin! İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL İngiltere Danimarka maçı ne zaman?
Hatayspor, Isaac Sackey'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı
FUTBOL Sackey, 2 yıl daha Hatayspor'da
Ankaragücü'nde Alper Potuk veda mesajı yayımladı
FUTBOL Alper Potuk'tan veda mesajı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Yeni sezon hazırlıkları sürüyor