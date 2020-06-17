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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bankalara olan borçların yapılandırması konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'de katıldığı Finans Merkezi programında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, bankalarla bir anlaşma zemini olup olmadığına dair soruya, "Biz bu zemini bulmak zorundayız, karşı taraf da bunu kabul etmek zorunda çünkü başka türlü bu kulübün yaşama şansı yok. Bankanın borçlusu ayakta kalırsa size borcunu ödeyebilir, yoksa bu parayı unutacaksınız. Biz de bankalara bunu anlatıyoruz. Burada makul olanı, en azından bize 2 yıl faizsiz bir süreç bırakın. Çünkü biz o 2 yılda 55 - 60 milyon euro olan bazı giderlerimizi 25-30 milyona düşüreceğiz diye anlatıyoruz. Bu kadar parayı 5 yılda ödemek mümkün değil, 12 yılda ödeyelim. 2 yıl faizsiz ödeyelim gibi konuşmalarımız var" yanıtını verdi.

7 ayda bu konuda çok az mesafe aldıklarını ve bir sonuca ulaşamadıklarını belirten Çebi, "Bunun yapılmasını istiyorum ve kendilerine de iletiyorum, bu yapılamazsa bankalar o parayı unutacaklar. Yani faaliyet yürümezse gelir oluşmaz, gelir oluşmazsa bankalar alacağını tahsil edemez" ifadesini kullandı.

"Bırakmam Seni" kampanyasında 3-4 günde 250 binli rakamlara gelindiğini belirten Ahmet Nur Çebi, ilk günkü heyecanın biraz azaldığını söyledi.

Kampanyanın birkaç aydan uzun süreceğini ifade eden Çebi, "Buradan taraftarımıza seslenmek istiyorum. Hedefim yaklaşık 20 milyon taraftarın katıldığı ve gerekeni yaptığı bir kampanya olması, ne kadar başaracağız göreceğiz" şeklinde konuştu.