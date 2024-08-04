Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Defansa takviye gelecek

Hüseyin Yücel, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gecenin kendileri için çok güzel geçtiğini aktaran Yücel, "Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nı resmen İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibi gibi oynadık. Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç. Türkiye Kupası ile çok güzel başladık. Şimdi Süper Kupa'yla da bunu taçlandırdık. Eksiklerimizi biliyoruz ve onları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.