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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi. Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la birlikte İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği balo yemeğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:35
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        Yücel İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi
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        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin yemeğine katıldı.

        Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katılan Yücel, Uçar ve Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir onuşması yaptı. Yücel, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

        İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.

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