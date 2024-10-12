Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin yemeğine katıldı.

Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katılan Yücel, Uçar ve Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir onuşması yaptı. Yücel, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.