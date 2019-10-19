Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adayı Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Çebi, genel kurul üyeleriyle yemekte buluştu.

Etkinliğin yapıldığı salona eşiyle gelen Ahmet Nur Çebi, tek tek kongre üyelerinin bulunduğu masaları gezdi. Bu esnada Çebi'nin lehine "Oley oley Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi" tezahüratı yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun ve Beşiktaş taraftarının desteğiyle her türlü zorluğun altından kalkacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım." ifadelerini kullandı.

Diğer başkan adayları Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'a başarılar dileyen Çebi, "Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri sahneye davet ederek tanıttı.