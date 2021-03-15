Siyah-beyazlı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbol akademimizin antrenörü Yasin Sülün ile masörü Mehmet Sülün'ün babası Tümen Sülün'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tümen Sülün'ün cenazesi, yarın saat 12.00'de Rumeli Kavağı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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