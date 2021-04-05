Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden, sayısız başarıya imza atan, mümtaz kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı, 95. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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