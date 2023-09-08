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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü, tüzük tadili için olağanüstü genel kurul yapacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü, tüzük tadili için olağanüstü genel kurul yapacak

        Beşiktaş Kulübü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre tüzüğün uygun hale getirebilmesi için 10 Eylül'de çoğunluk sağlanamazsa 17 Eylül'de olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:51 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:51
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        Beşiktaş'tan kongre duyurusu
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre tüzüğün en geç 26 Ekim'e kadar uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanarak, "Tüzüğümüzün belirtilen tarihe kadar 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uygun hale getirilmemesi halinde futbol dışındaki branşlarda faaliyetlerimize devam etmemiz imkansız hale gelecektir. Bu doğrultuda kanuna göre yapılması gereken zorunlu değişiklikleri öngören tüzük tadil taslağı hazırlanmış ve hazırlanan taslakla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'uygundur' görüşü alınmıştır." denildi.

        Toplantının 10 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 17 Eylül'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tüzük tadili ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısında kongre üyelerimizin onayına sunulacak olan değişiklikler, ilgili kanunun öngördüğü zorunlu değişikliklerdir. Kulübümüzün tüzüğünde yer alan yönetsel hükümlere ilişkin herhangi bir tadilat söz konusu değildir. Kulübümüzün ihtiyaçlarına ve günümüz koşullarına uygun bir tüzük tadilatı için camiamızın talep ve düşüncelerini de kapsayacak Tüzük Tadilat Kongresi, en yakında zamanda gerçekleştirilecektir."

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