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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ya sevk edildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ya sevk edildi

        Beşiktaş ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:39
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        Beşiktaş ve Kocadağ, PFDK'da!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

        Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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