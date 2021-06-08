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Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 yılı idari ve mali genel kurul toplantıları eylül ayında yapılacak

Beşiktaş Kulübü, salgın kısıtlamaları nedeniyle ertelenen 2019 ve 2020 yılı idari ve mali genel kurul toplantılarının eylül ayında yapılmasının planladığını açıkladı

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 yılı idari ve mali genel kurul toplantıları eylül ayında yapılacak

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce haziran ayında gerçekleştirileceği açıklanan toplantıların erteleme süresi boyunca, yapılıp yapılamayacağı, yapılacak ise en sağlıklı ve uygun şekilde nasıl yapılacağı konusunda kamu kurumlarıyla sürekli görüşme ve yazışmaların olduğu hatırlatılarak, "Toplantıların tarihi, yapılacak mekan, alınabilecek tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Toplantıların bir an evvel yapılması için çalışırken, üyelerimizin sağlığı ve toplantıların en geniş katılımla yapılması her aşamada önceliğimiz olmuştur." denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda yeni tip koronavirüs pandemisinin devam ediyor oluşu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerde belirtilen kısıtlamalar, genel kurul toplantılarımıza katılacak olan üyelerimizin yaklaşık beşte birinin 65 yaş ve üzeri yaşlarda olması, fiziksel engeli veya kronik rahatsızlığı bulunan üyelerimiz, pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi ve ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi bulunmaması, yaz ayları olması nedeniyle birçok üyemizin tatil yerlerinde bulunması, yaz sonuna kadar daha çok vatandaşımızın aşılanmış olacağı gibi nedenler göz önüne alınarak genel kurul toplantılarımızın eylül ayı içinde gerçekleştirilmesinin şimdilik en uygun seçenek olduğuna karar verilmiştir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki öncelikli amacımız, genel kurul toplantılarımıza olabileceği kadar yüksek katılım olması ve Beşiktaş'ımıza yakışır, demokratik bir ortamda toplantıların gerçekleştirilmesidir. Yaşanacak gelişmeler kapsamında değerlendirmeler yapılarak toplantılar için en uygun tarih ve koşullar belirlenecek ve siz değerli üyelerimize bilgi verilecektir."

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