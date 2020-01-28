Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak.

Göztepe'nin attığı ikinci gol öncesinde kural hatası olduğu şeklinde görüş belirten Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe mücadelesinin ardından açıklama yapmış ve "Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor, federasyon ne yapacak, Merkez Hakem Kurulu ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah-beyazlıların hazırladıkları dosyayla birlikte TFF'ye bugün bir başvuru yapacakları öğrenildi.