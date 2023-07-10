Beşiktaş'la adı anılan Mina'dan geleceğine dair açıklama!
Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'la adı anılan Yerry Mina, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Yery Mina yaptığı açıklamada geleceği ile ilgili şunları söyledi: "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor."
"Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim."
28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş dışında; Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerle anılıyor.
2018 yılında Everton'ın Barcelona'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngilz ekibinde 99 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.