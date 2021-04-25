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Beşiktaş 'lider benim' dedi

MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor beraberlikleriyle 4 puan kayberek rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iştahını kabartan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu yine gösterdi

Beşiktaş 'lider benim' dedi
DHA

Kayserispor maçı öncesinde sakat ve cezalı 7 oyuncunun yokluğu Siyah beyazlı taraftarları düşündürürken, sahaya çıkan santrforsuz kadro, son haftaların en etkili oyununu oynadı. İleri uçta Gökhan Töre'yi görevlendiren Sergen Yalçın, Josef-Necip-Ghezzal-Ljajic ve N'Koudou'dan oluşan dinamik orta sahayla hem pres yaptı, hem de oyunun kontrolünü maçın başından sonuna kadar elinde tuttu. Buna; Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla tepkilerin odağında olan N'Koudou'nun, geceye damga vuran golleri de eklenince Siyah-beyazlılar, zorlu geçmesi beklenen Kayserispor maçından çok rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, rahat bir şeklide bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beklemeye başladı.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN 5 MAÇ KALDI

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için önünde sadece 5 maç kaldı.

3 gün sonra 38'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Siyah beyazlılar, hafta sonu İstanbul'da Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sonrasında belki de sezonun en önemli maçına çıkacak olan Siyah-beyazlılar, 40'ıncı hafta mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu olacak. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile oynarken, sezonu İzmir'de Göztepe maçıyla tamamlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR DEPLASMANINDA EKSİKLERİN HANGİSİ DÖNECEK

Beşiktaş'ta Rosier ve Necip, Kayserispor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla Rize deplasmanında cezalı duruma düştüler.

Bunun yanı sıra cezası biten Welinton geri dönecek. Sakat futbolculardan da Larin ve Atiba'nın da takıma dönme ihtimali bulunuyor. Her iki oyunucunun da durumlarına salı sabahı yapılacak idmanda bakılacak ve maç kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek. Vincent Aboubakar'ın ise Rize'ye götürülmesi beklenmiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rosier ve Necip'in aynı anda cezalı duruma düşmesinden dolayı, Rizespor maçında Dorukhan'ı sağ bekte oynatması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor.

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