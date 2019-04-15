Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 sezonunun ikinci yarılarında daha başarılı performans sergiledi.
Siyah-beyazlı ekip, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezonun ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ikinci devrede bambaşka bir görüntüye büründü. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayabildi.
Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta ise ilk bölümdeki performansını geride bırakmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı.
İlk yarıda 28 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 32 kez havalandırdı.
GEÇEN SEZON DA İKİNCİ YARIDA COŞMUŞTU
Güneş yönetiminde geçen sezonu ilk yarısında yine beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarıda büyük yükseliş göstermişti.
Söz konusu sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan elde eden Beşiktaş, ikinci devrede ise 13 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 40 puan elde etti.
Geçen sezonun ilk yarısında 29 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda 40 gole ulaştı.
2016-2017 SEZONUNDA DA AYNISINI YAPTI
Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2016-2017'de de benzer görüntü sergiledi.
2016-2017 sezonun ilk yarısında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puan elde etti.
Söz konusu sezonun ilk 17 maçında 30 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda ise 43 kez fileleri havalandırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.