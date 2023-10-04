Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlı temsilcimiz, Lugano karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı ile ilgili bilgiler...
Beşiktaş Lugano maçı için artık heyecan dorukta. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça iyi bir grafik çizen temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etmek için Lugano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, mücadele hakkında bilgiler...
BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 19:45 olarak açıklandı.
İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;
Loca 162: 13.000TL
VIP 100: 9.000TL
VIP 101-126: 8.250TL
1. Kategori: 2.700TL
102-125 Blok: 2.400TL
2. Kategori: 2.000TL
3. Kategori: 1.700TL
4. Kategori: 1.300TL
415-416 Blok: 1.300TL
5. Kategori: 1.200TL
414-417 Blok: 1.200TL
6. Kategori: 1.100TL
413-418 Blok: 1.100TL
7. Kategori: 525TL
8. Kategori: 500TL
BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Lugano maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.