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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak? BJK Lugano maçı biletleri ne kadar? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlı temsilcimiz, Lugano karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:55
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        Beşiktaş Lugano karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. D Grubu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Club Brugge ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Beşiktaş, ilk 3 puanını Lugano karşısında arıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Beşiktaş Lugano maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında bilgiler...

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        BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 19:45 olarak açıklandı.

        İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;

        Loca 162: 13.000TL

        VIP 100: 9.000TL

        VIP 101-126: 8.250TL

        1. Kategori: 2.700TL

        102-125 Blok: 2.400TL

        2. Kategori: 2.000TL

        3. Kategori: 1.700TL

        4. Kategori: 1.300TL

        415-416 Blok: 1.300TL

        5. Kategori: 1.200TL

        414-417 Blok: 1.200TL

        6. Kategori: 1.100TL

        413-418 Blok: 1.100TL

        7. Kategori: 525TL

        8. Kategori: 500TL

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        BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Lugano maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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