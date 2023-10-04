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        Beşiktaş, Lugano maçına hazır

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:52
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        Beşiktaş, Lugano maçına hazır
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Mert Günok antrenmanda yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da idmanı takip etti.

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