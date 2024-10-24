Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor ve Fransa’nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon’un ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaştırılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın dorukta olduğu bu önemli maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, Lyon - Beşiktaş maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek için yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. Maçın yayın saati ve detayları futbol tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. İşte bu heyecan verici karşılaşma için tüm detaylar ve izleme bilgileri…