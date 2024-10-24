Lyon - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izleme ekranı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Fransa'nın köklü takımlarından Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Groupama Stadı'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT 1'de de yayınlanacak olan Lyon - Beşiktaş mücadelesi büyük ilgi topluyor. Lyon - Beşiktaş maçı için TRT 1 canlı yayın izleme sayfası şimdiden en çok arananlar arasında yerini aldı. İşte Lyon - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı yayın izleme sayfası...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor ve Fransa’nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon’un ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaştırılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın dorukta olduğu bu önemli maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, Lyon - Beşiktaş maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek için yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. Maçın yayın saati ve detayları futbol tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. İşte bu heyecan verici karşılaşma için tüm detaylar ve izleme bilgileri…
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Lyon - Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
24 EKİM TRT SPOR YAYIN AKIŞI
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Avrupadan Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:30 Dünyadan Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Maç Özel
22:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
22:45 Maç Özel
23:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
00:00 Maç Özel
01:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Manchester United
03:30 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş
05:15 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Nk Celje
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
Digiturk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911