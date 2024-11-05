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        Beşiktaş Malmö'ye hazır!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:02
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        Beşiktaş Malmö'ye hazır!
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        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımla salonda toplantı yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde koşuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Malmö maçının taktiği üzerinde duruldu.

        İdmana sakatlığı bulunan Ciro Immobile katılmadı.

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