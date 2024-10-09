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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını milli arada sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:16
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        Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü
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        Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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