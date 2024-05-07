Beşiktaş - MKE Ankaragücü | CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip final için karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: TÜPRAŞ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muci, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic

Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkıyor.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de bu karşılaşmada görev alamayacak. REKLAM BEŞİKTAŞ 17'NCİ FİNALİNİN PEŞİNDE Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek. Siyah-beyazlılar bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN 33 YILLIK HASRETİ MKE Ankaragücü eşiktaş'ı eleyerek, 33 yıl sonra bu organizasyonda adını finale yazdırmak istiyor. Geçen sezon da kupada yarı final oynayan, final heyecanını ise son olarak 1990-1991 sezonunda yaşayan başkent ekibi, 33 yıllık hasreti de sonlandırmaya çalışacak. MKE Ankaragücü, 1990-1991 sezonunda İzmir'de oynanan finalde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

KUPAYI İKİ KEZ KAZANDI, BEŞ KEZ FİNAL OYNADI MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda daha önce 5 kez final oynayıp 2 kez kazandı. REKLAM Kupayı 1971-1972'de Altay'a, 1980-1981'de ise Boluspor'a üstünlük kurarak kazanan MKE Ankaragücü, 1972-1973, 1981-1982 ve 1990-1991'de Galatasaray'a finalde kaybetti.

BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA 22 YILDIR YENEMİYOR MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda yenemiyor. Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la deplasmanda oynadığı 17 maçı da kazanamadı. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

KUPADA 12. EŞLEŞME MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Eleme usulü olan eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki kez karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.

GEÇEN YIL MKE ANKARAGÜCÜ TUR ATLADI MKE Ankaragücü, geçen sezon son 16 turunda eşleştiği Beşiktaş'ı kupanın dışına itmişti. REKLAM Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 4-3 yenerek tur atlamıştı.