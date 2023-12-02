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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:40
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        Beşiktaş, Ankaragücü'ne hazır
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas idmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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