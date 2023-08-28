Beşiktaş Montero'yu Arouca'ya kiraladı
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Montero'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol savunma oyuncusunun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı resmen açıklandı.
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Francisco Montero'yu Portekiz ekibi Arouca'ya kiraladı.
Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş Kulübü de Montero'nun Arouca'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
MONTERO'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'den kiraladığı Montero, ertesi sezon bonservisiyle transfer edildi.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.
Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 46 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.