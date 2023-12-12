Beşiktaş moral yemeğinde buluştu
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği moral yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 12.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:01
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımına moral yemeği verdi.
Yemekte Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı. Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında teknik direktör Rıza Çalımbay´la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da eğlenceli anların yaşandığı yemekte birbirleriyle sohbet ettiler.