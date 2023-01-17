Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş Muhammed Kaba'yı transfer gündemine aldı

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Fransa 2. Ligi'nde forma giyen Muhammed Kaba'yı listesine aldı.

Beşiktaş Muhammed Kaba'yı transfer gündemine aldı
HABERTURK.COM

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta forvet, orta saha ve kanat arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, önceliğini orta saha ve forvet transferine verirken, sürpriz bir ismi listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, orta saha için Muhammed Kaba'yı gündemine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Kaba'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
FUTBOL İki gol var!
Beşiktaş'ta Aboubakar transferinde son dakika gelişmesi! Yoğun temas... - BJK haberleri
FUTBOL Büyük hareketlilik!
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Haji Wright'ın bonservis bedelini Habertürk'e açıkladı! - Spor Haberleri
FUTBOL Başkan açıkladı! Bonservis bedeli...
Ronaldo ve Messi'nin olduğu gösteri maçında Aboubakar yok!
FUTBOL Aboubakar kadroda yok!
Sporting Lizbon gözünü Sacha Boey'e dikti! Galatasaraylı yıldız yuvadan uçuyor mu? - Son dakika Galatasaray GS haberleri
FUTBOL Sporting, Boey'e talip oldu!
Fenerbahçe'den Necati Ateş açıklaması!
FUTBOL Fenerbahçe'den Necati Ateş açıklaması!
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan fiyaskosu! Faturası 25 milyon lira... - Son dakika GS haberleri
FUTBOL Fiyasko!
Fenerbahçe'de iki yabancının bileti kesildi! - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de iki yabancının bileti kesildi!
Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark... - Beşiktaş Transfer Haberleri
FUTBOL İşte Beşiktaş'ın teklifi!
Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi!
FUTBOL Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.