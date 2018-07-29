Beşiktaş Chadli'yi bitiriyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferi gündemde olan Nacer Chadli için yönetimle yaptığı toplantıda "Chadli çok yönlü bir oyuncu. Kanatta, forvette ve en büyük eksiğimiz olan 10 numarada da oynayabilir. Alınmasını isterim" ifadelerini kullandı