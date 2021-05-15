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Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ihtimaller neler? İşte BJK şampiyonluk şansı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasına lider giren Beşiktaş, en yakın takipçileri Galatasaray'a karşı +2 averaj, Fenerbahçe'ye karşı ise +2 puan ve ikili averaj üstünlüğü ile giriyor. İşte bu akşam Göztepe karşısında şampiyonluk arayacak Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ihtimaller neler? İşte BJK şampiyonluk şansı

Süper Lig'de haftalardır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, son haftaya en yakın rakibi Galatasaray'ın +2 averaj önünde lider giriyor. Bu hafta sonu İzmir'de Göztepe karşısına şampiyonluk parolasıyla çıkacak kartalın şampiyonluk ihtimallerini bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak kara kartalın şampiyonluk ihtimalleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. 16. şampiyonluğu için sahaya çıkacak siyah beyazlılar mutlak 3 puan peşinde...

Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.

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