15 Mayıs bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de haftalardır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, son haftaya en yakın rakibi Galatasaray'ın +2 averaj önünde lider giriyor. Bu hafta sonu İzmir'de Göztepe karşısına şampiyonluk parolasıyla çıkacak kartalın şampiyonluk ihtimallerini bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak kara kartalın şampiyonluk ihtimalleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. 16. şampiyonluğu için sahaya çıkacak siyah beyazlılar mutlak 3 puan peşinde...

Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.