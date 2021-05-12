Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu bu hafta oynanacak 42. hafta maçlarıyla sona erecek. Ligde 29. haftadan beri liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, son hafta maçında köklü İzmir ekibi Göztepe karşısına şampiyonluk için çıkacak. İşte siyah beyazlı takımın şampiyonluk ihtimalleri...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak kara kartalın şampiyonluk ihtimalleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. 16. şampiyonluğu için sahaya çıkacak siyah beyazlılar mutlak 3 puan peşinde...

Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.