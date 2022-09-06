Beşiktaş, Nathan Redmond için Southampton kulübü ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki İngiliz kenar oyuncusunu bir yıllığına kadrosuna katıyor. İngiliz yıldızın Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Beşiktaş, Redmond ile Haziran 2023'te tekrardan masaya oturacak.

EMİRHAN VE HASIC, GÖZTEPE'YE KİRALANIYOR

Beşiktaş bu transfer karşılığında iki oyuncusunu kiralık yollayacak. Southampton'ın sahibi olan Sport Republic şirketi aynı zamanda TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin de ana hissedarı konumunda. Beşiktaş, Redmond’un transferi karşılığında Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş’ı kiralık olarak Göztepe’ye verecek.

İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen İngiliz yıldız çıktığı 232 maçta 30 gol atarken 27 de asist yaptı.