Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş, Nathan Redmond transferini bitirdi

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Southampton'da top koşturan Nathan Redmond’u kadrosuna katıyor. İngiliz oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılarda Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar Göztepe’de kiralanacak

Beşiktaş, Nathan Redmond transferini bitirdi

Beşiktaş, Nathan Redmond için Southampton kulübü ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki İngiliz kenar oyuncusunu bir yıllığına kadrosuna katıyor. İngiliz yıldızın Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Beşiktaş, Redmond ile Haziran 2023'te tekrardan masaya oturacak.

EMİRHAN VE HASIC, GÖZTEPE'YE KİRALANIYOR

Beşiktaş bu transfer karşılığında iki oyuncusunu kiralık yollayacak. Southampton'ın sahibi olan Sport Republic şirketi aynı zamanda TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin de ana hissedarı konumunda. Beşiktaş, Redmond’un transferi karşılığında Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş’ı kiralık olarak Göztepe’ye verecek.

İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen İngiliz yıldız çıktığı 232 maçta 30 gol atarken 27 de asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya!
FUTBOL Güldüren diyalog: Ne para harcadın ya!
Ankaragücü, Beşiktaş'tan özür diledi - Futbol Haberleri
FUTBOL Ankaragücü, Beşiktaş'tan özür diledi
Fenerbahçe'de sürpriz hamle! - Fenerbahçe son dakika FB transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de sürpriz hamle!
Nathan Redmond transferinde son durum ne? Beşiktaş'tan son dakika BJK transfer haberleri
FUTBOL Transfer savaşı!
Ahmet Nur Çebi'den kırmızı kart yorumu: "Komik ve düzmece bir olaydır" - Beşiktaş haberleri
FUTBOL "Komik ve düzmece bir olaydır"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri
FUTBOL Büyükekşi'den Josef açıklaması!
Futbol camiasından birliktelik mesajı!
FUTBOL Futbol camiasından birliktelik mesajı!
Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Galatasaray son nefeste!
Borussia Dortmund, Kopenhag'a 3 attı!
FUTBOL Dortmund, Kopenhag'a 3 attı!
Dinamo Zagreb, Chelsea'yi devirdi!
FUTBOL Chelsea'ye Hırvatistan'da şok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.