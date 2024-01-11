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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Omar Colley'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Omar Colley'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:46
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        Omar korkuttu! Açıklama geldi
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        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir.

        Saygılarımızla.

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