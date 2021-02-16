Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş oynadığı maçların mutlak hakimi

Gençlerbirliği deplasmanından 3-0'lık net bir skorla dönen Beşiktaş'ın sonuç kadar oynadığı oyun da dikkat çekiyor. Rakiplerine üstünlük kurmayı başaran Kartal, 10 kişi kaldığı karşılaşmalarda bile baskın bir performans sergilemeyi başarıyor

Beşiktaş oynadığı maçların mutlak hakimi
DHA

Süper Lig'in ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan Beşiktaş, art arda aldığı iki galibiyetle zirve yarışını sürdürdü.

Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta 70 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra dün de Ankara deplasmanında çok üstün bir oyunla Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 51 yaptı.

OYNADIĞI MAÇLARIN MUTLAK HAKİMİ

Lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın bu sezon en çok öne çıkan özelliği, oynadığı karşılaşmaların mutlak hakimi olması.

Sergen Yalçın'ın 4-1-4-1 düzeninde rakip yarı alanda uyguladığı presle maçın tamamına yakın bölümünde üstün oynayan siyah beyazlılar, ilk golü attıktan sonra tamamen defansa çekilip kontrataklarla gol aramak yerine, baskısını devam ettirip farkı açma amacını güdüyor. Bunu yaparken de paslaşmalar, ara toplar, ceza sahasına ortalar ve arka direk sürprizleriyle sürekli gol kovalayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, izleyenlere de keyifli maçlar sunmaya devam ediyor. Her maç en az 6-7 gol pozisyonuna giren siyah beyazlılar, 53 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı durumunda.

10 KİŞİ KALSA DA OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer özelliği ise 10 kişi bile kalsa maçı asla bırakmaması ve yine oyunun hakimiyetini ele geçirmesi oldu.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 10 kişi kalan siyah beyazlılar beş karşılaşma içinde sadece Gaziantep FK maçında üstünlüğü sağlayamadı.

Beşiktaş, kırmızı kart gördüğü Denizlispor maçında 23, Gaziantep FK maçında 35, Fenerbahçe maçında 40, Trabzonspor maçında 15 ve Konyaspor maçında 70 dakika 10 kişi oynarken sadece Gaziantep FK maçında oyun olarak iyi bir görüntü veremedi ve 3-1 yenildi. Siyah beyazlılar 10 kişiyle Denizlispor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u yenerken Trabzonspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 10 kişi kaldıktan sonra girdiği 3-4 pozisyondan yararlanamamıştı.

ABOUBAKAR VE LARİN SUSTU, CENK TOSUN SAHNEYE ÇIKTI

Siyah beyazlıların bu sezon skor yükünü taşıyan 2 santrforu Aboubakar ve Larin'in son maçlarda hem formsuzluk hem de şanssızlık yaşadığı bir gerçek.

Ligin ilk yarısında 12 gol atan Cyle Larin 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana 5 maçı suskun geçerken, yine 12 golü bulunan Aboubakar da 22'nci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasından bu yana 3 maçtır gol atamıyor. Takıma geldiğinin ertesi gününden bu yana, annesinin vefatı sebebiyle izinli olduğu 2 maç haricinde, tüm karşılaşmalarda oynayan Aboubakar ve kırmızı kart cezalısı olduğu Kasımpaşa maçı haricinde yine tüm maçlarda forma giyen Larin'in, yoğun tempoda yorgun düştükleri net bir şekilde gözlemleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu tahmin ettiği için, devre arasında ısrarla santrfor transferi istemiş ve yönetim de eski golcüleri Cenk Tosun'u kiralamıştı.

Everton'dan hazır gelen Cenk Tosun, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ancak bu gol, öncesinde faul olduğu için geçerli sayılmadı. Gençlerbirliği maçına yedek başlayan milli golcü, Aboubakar'ın yerine girdiği karşılaşmada 2 gol birden atarak takımını rahatlatan ve skoru 3-0 yapan futbolcu oldu. Sanki Beşiktaş'tan hiç gitmemiş gibi, anında takıma uyum sağlayan Cenk Tosun, önümüzdeki maçlarda ilk onbire de göz kırpmaya başladı. Cenk Tosun'un hazır ve formda oluşu en çok da teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi ve tecrübeli teknik adam hücum zenginliğine bir golcü daha eklemiş oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BAY GEÇECEK

Ligde siyah beyazlılar önümüzdeki haftayı BAY geçecek.

Üst üste karşılaşmalar yapan, hafta içinde de Konyaspor ile 120 dakikanın üstünde kupa maçı oynayan Beşiktaş için bu ara, hem sakatların iyileşmesi hem de futbolcuların dinlendirilmesi açısından bir fırsat olarak görülüyor. 11 günlük arada Oğuzhan ve Rıdvan'ın tamamen iyileşerek takıma dönmesi beklenirken, Montero'nun ise yetişmesinin zor olduğu bizzat teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kerem Aktürkoğlu parlıyor: 3. Lig'den zirveye!
FUTBOL3. Lig'den zirveye!
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOLHakiki Tosun Paşa!
Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı
FUTBOLKarlı maçta 3-1'den döndü!
Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti
FUTBOLChelsea'ye 8 dakika yetti!
Bölgesel Amatör Lig'in oynanması için adım atıldı
FUTBOLBAL için adım atıldı
Hamzaoğlu: “1 puan kötü değil”
FUTBOL“1 puan kötü değil”
Ersun Yanal: "Yenilmeme serisini devam ettirdik"
FUTBOL"Yenilmeme serisini devam ettirdik"
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti
FUTBOLLeopoldo Luque hayatını kaybetti
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan hakem kararlarına tepki:
FUTBOLGözbaşı'ndan hakem tepkisi
Gürcistan Milli Takımı'nda Willy Sagnol dönemi
FUTBOLGürcistan'da Sagnol dönemi