Beşiktaş - Partizan Belgrade düellosu

UEFA Avrupa Ligi Play Off heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Partizan Belgrade takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Beşiktaş 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Partizan Belgrade 1 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Partizan Belgrade, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 645 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beşiktaş kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.00, Partizan Belgrade sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Beşiktaş son haftadaki Partizan Belgrade müsabasında 2-1 kazandı.

Partizan Belgrade, Beşiktaş karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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