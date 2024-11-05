Beşiktaş, Paulista'yı aradı!

Bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maça 11 başlayan Paulista'nın sahada olduğu anlarda Siyah-beyazlılar, kalesinde 4 gol gördü.

Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Paulista'nın yokluğunda ise 90+5'te gelen beraberlik golüne engel olamayan Beşiktaş, savunmada zorlanmaya da devam etti.

Paulista, sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçı kaçırırken Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi. Beşiktaş bu 3 maçta Konyaspor'u evinde 2-0 yenerken derbide Galatasaray'a 2-1, sahasında ise Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu 3 maçta kalesinde 5 gol görürken Paulista'nın sahada olmadığı anlarda yenilen gol sayısı 6 oldu.