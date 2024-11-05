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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Paulista'yı aradı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Paulista'yı aradı!

        Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçını kaybederek zirve yarışında ağır yara alırken sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Paulista'nın yokluğunda savunmada zorlandı.

        Giriş: 05.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:04
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        Kartal, Paulista'yı aradı!
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        Bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maça 11 başlayan Paulista'nın sahada olduğu anlarda Siyah-beyazlılar, kalesinde 4 gol gördü.

        Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Paulista'nın yokluğunda ise 90+5'te gelen beraberlik golüne engel olamayan Beşiktaş, savunmada zorlanmaya da devam etti.

        Paulista, sakatlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçı kaçırırken Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

        Beşiktaş bu 3 maçta Konyaspor'u evinde 2-0 yenerken derbide Galatasaray'a 2-1, sahasında ise Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

        Beşiktaş, bu 3 maçta kalesinde 5 gol görürken Paulista'nın sahada olmadığı anlarda yenilen gol sayısı 6 oldu.

        Beşiktaş, Paulista'nın yokluğunda öne geçtiği Gaziantep FK maçının yanı sıra Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybederek 8 puanlık kayıp yaşadı.

        Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli stoperin Malmö maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

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