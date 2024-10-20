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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş penaltı kazandı, Immobile affetmedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş penaltı kazandı, Immobile affetmedi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 28. dakikasında siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un yerde kalması sonucu penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:04
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        Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 28. dakikasında siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.

        Topun başına geçen Ciro Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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