Beşiktaş peşindeydi! Hermoso'da sıcak gelişme

Hermoso'nun adı Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok takımla anılırken İtalyan devi Napoli'nin de transferde adı geçiyordu.

Oyuncu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Napoli, İtalya'da bu haberleri servis eden Tuttosport'u yalanladı ve Hermoso'nun transfer hedefleri arasında yer almadıklarını açıkladı.

Napoli'nin açıklaması şu şekilde: "Tuttosport, Hermoso'nun Napoli'ye transfer olacağı konusunda konuşmaya devam ediyor. Savunma hattı, Marin ve Buongiorno'nun transferleriyle tamamlandı. Hermoso, Napoli'nin hedefleri arasında yer almıyor."