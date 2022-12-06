Süper Lig'de Dünya Kupası arası devam ederken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. Ara öncesi deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş, 2. hazırlık maçında güçlü Fransız ekibi RSC Charleroi ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, Beşiktaş RSC Charleroi hazırlık maçı ile ilgili tüm bilgiler...