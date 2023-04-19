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Beşiktaş Rsports, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

Beşiktaş Jimnastik Kulübü çatısı altında kurulan ve Beşiktaş Esports tarafından yürütülen Beşiktaş Rsports takımı, 19-22 Nisan´da ABD´de düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

Beşiktaş Rsports, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek
DHA

Misyonu, gençlere sporun sadece bedensel değil, zihinsel ve teknolojik becerilerinin de kazandırılmasını sağlamak olan Beşiktaş Rsports, sahip olduğu genç ve dinamik ekibi ile sürekli çalışarak ülkemizde robotiğin yer edinmesini ve bilinirliğinin artmasını hedefliyor.

Beşiktaş Rsports takımı, dünya genelinde 3.294 takım arasında ilk 100 içerisindeki tek Türk takımı olurken, ülkemizde 125 takım arasında ise ilk sırada yer alıyor. Yaptığı çalışmalarla büyük başarılara imza atan Beşiktaş Robotics takımı, FRC (FIRST Robotics Competitions) 2023 Sezonunda Haliç Regional yarışmasında birinci olarak, ABD´nin Houston kentinde 19-22 Nisan´da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

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