Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaşlı futbolcular antrenmana salonda yapılan ısınma koşuları ve topla oyunlarla başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program, değişmeli olarak uygulandı. Siyah-beyazlıların idmanı açma-germe ile sona erdi.