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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı izledi

Beşiktaş salonda çalıştı

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bir bölümünü izlediği basına kapalı çalışma, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Siyah beyazlı futbolcular istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, serbest yapılan stretching çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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