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        Beşiktaş Samsunspor'a hazır!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:01
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        Beşiktaş Samsunspor'a hazır!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top çalışmasının ardından sona erdi.

        Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Bakhtiyor Zainutdinov’un; Süper Lig’de Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle riske edilmeyerek Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

        Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.

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