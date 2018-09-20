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Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi BJK Sarpsborg maçı ne zaman?

Beşiktaş - Sarpsborg maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Norveç ekibi Sarpsborg'u yenerek lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş - Sarpsborg maçının detayları...

20 Eylül 2018 Perşembe, 15:48 | Güncelleme:

Beşiktaş ile Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk edecek olan Beşiktaş,  iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor. Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini kazanan Beşiktaş 7'sini de berabere tamamladı. Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg ile evinde yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş - Sarpsborg maçı ile ilgili tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sarpsborg maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşma için geri sayım başlerken, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında. Fakat, Beşiktaş - Sarpsborg maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Babel, Larin.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SARPSBORG: Nasyutin, Tveita, Jörgensen, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zacharlassen, Askar, Heintz, Mortensen.
TEKNİK DİREKTÖR: Geir Bakke

GÖZLER FORVETTE OLACAK

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

SARPSBORG, AVRUPA'YA HIZLI BAŞLADI

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

AVRUPA'DA 211. SINAV

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek  Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

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Yorumlar 3
  • Misafir 13 dakika önce
    cbc sport azerbeycan
  • Misafir 31 dakika önce
    Beşiktaş bu maci 3-1alir
  • Misafir 33 dakika önce
    ilk yorum
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