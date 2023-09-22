Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Görev aldığı dönemlerde Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, siyah-beyazlı takımın D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç yenilmeyerek Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamıştı. Vikingur Gota ekibini 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Beşiktaş'ın 8 maçlık yenilmezlik serisi Porto'ya 3-1 mağlup olarak sonlanmıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını da bu sezon geliştirmeye devam etti.

Söz konusu sezonda grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip olmuştu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

Tarihinde daha önce iki kez çeyrek finali yakalayan siyah-beyazlı ekip, bunları yabancı çalıştırıcılar yönetiminde gerçekleştirmişti. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş, Sırp teknik adam Milos Milutinovic ile çeyrek finale kadar yükselmişti.

Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda çeyrek final oynayan Beşiktaş, bir yerli teknik adam yönetiminde bu seviyeye gelmeyi de Güneş ile başardı.

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Aynı dönemde Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu.

Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.