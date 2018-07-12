Beşiktaş - Shakhtar maçının başlama saati iki kulübün anlaşmasıyla 19.00'dan 18.00'e alındı.



Sabah saatlerinde bir antrenman yapacak olan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00'de çıkacak.

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