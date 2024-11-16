Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet Shilwatso Cynthia Musungu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a Kenyalı golcü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Shilwatso Musungu'ya 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları